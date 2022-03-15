Мазепин передал контроль над "Уралхимом" двум топ-менеджерам

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Дмитрий Мазепин, на прошлой неделе попавший под санкции Евросоюза, передал контроль над группой "Уралхим" своим давним соратникам - председателю совета директоров компании Димитрию Татьянину и генеральному директору Дмитрию Коняеву.

По данным ЕГРЮЛ, Татьянин, с 2007 года занимающий должность юридического директора "Уралхима", стал владельцем 48% ООО "Базовая химическая компания "Уралхим" (владеет АО "ОХК "Уралхим"). Коняев, вновь возглавивший ОХК "Уралхим", получил 4% компании. Изменения произошли 14 марта.

10 марта "Уралхим" сообщил, что Мазепин продал 52% БХК "Уралхим" и сократил свою долю до 48%. Он также ушел с поста генерального директора ОХК "Уралхим".

Новым CEO компании был назначен Дмитрий Коняев, руководивший "Уралхимом" с 2011 по 2018 годы. С прошлого года Коняев возглавлял совет директоров компании. Теперь председателем совета стал Татьянин.

"Уралхим" - один из крупнейших в России производителей удобрений, был создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Мазепину. В состав холдинга входят заводы в Воскресенске (Московская область), Кирово-Чепецке (Кировская область), два предприятия в Пермском крае. Кроме того, "Уралхиму" принадлежит один из ведущих мировых производителей хлористого калия - "Уралкалий" (Мазепин тоже входил в его совет директоров, об изменениях компания не сообщала).

В феврале принадлежащая БХК "Уралхим" структура - АО "Химактивинвест" - в ходе двух аукционов приобрела 70,8% акций "Тольяттиазота". Совокупно с ранее имевшейся долей, "Уралхим" стал контролировать более 80% акций предприятия.