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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Доля юаня в расчетах по экспорту из России в 2022 году подскочила с 0,5% до 16%

Доля рубля увеличилась с 12% до 34%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Доля юаня в расчетах по экспорту из России, которая по состоянию на начало 2022 г. находилась в пределах статистической погрешности, за год подскочила в разы, с 0,5% до 16%.

"Доля токсичных валют в валютной структуре расчетов внешнеэкономической деятельности существенно сократилась. Альтернативной валютой расчетов, помимо российских рублей, становятся юани, тогда как прочие валюты дружественных стран используются крайне редко", - говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

На начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно производились в долларе и евро (в целом доля валют стран, впоследствии отнесенных к недружественным, составляла 87%). Доля юаня не превышала 0,5%, рубля - 12%.

К концу года доля "токсичных" валют в расчетах за экспорт сократилась до 48%. Среди других валют наиболее часто для расчетов за экспорт стали использоваться рубли и юани - на них на начало 2023 года приходится 34% и 16% соответственно, на прочие валюты дружественных стран - 2%, пишет ЦБ.

Валютная структура платежей по импорту также значительно изменилась, однако менее существенно по сравнению с экспортом. Доля токсичных валют за 2022 год сократилась с 65% в январе до 46% в декабре. Доля юаней за год выросла с 4% до 23%. При этом доля рубля даже несколько сократилась - с 29% до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 г. составила 4%.

Постепенный отказ от расчетов в евро в экспорте привел к тому, что чистый экспорт в этой валюте (разница между экспортом и импортом в евро) стал отрицательным, отмечается в докладе. "Постоянный мониторинг баланса токсичных валют на рынке в разрезе экспортных и импортных операций российских компаний, осуществляемый Банком России, показывает, что наблюдается равномерный рост доли дружественных валют и валютный рынок в целом сбалансирован", - говорится в обзоре.

Банк России
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