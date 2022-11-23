Судьба механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии решится до конца декабря

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Решение о продлении или прекращении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии будет принято до конца декабря, заявил после встречи по Сирии в Астанинском формате спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев.

"У нас еще до 10 января есть практически два месяца. Мы подведем итог и решение окончательное о продлении либо окончательном демонтаже механизма трансграничного механизма гуманитарного содействия примем, думаю, где-то в конце декабря. Мы об этом договорились, прежде всего, с нашими сирийскими друзьями", - сказал он.

По его словам, продление соответствующей резолюции Совбеза ООН №2642 обсуждалось на встрече в Астане, "при том понимании, что те гарантии, которые взяли на себя западные страны в отношении гуманитарного содействия Сирии, по реализации проектов раннего восстановления, будут выполнены".