РФ представила свой проект резолюции СБ ООН об оказании гумпомощи Сирии

В Госдепе США заявляют, что пока знают лишь о предложении продлить действие механизма на год

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия предложила продлить на полгода работу трансграничного механизма оказания гумпомощи Сирии через контрольно-пропускной пункт "Баб Аль-Хава", представив в Совете Безопасности ООН проект резолюции, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной организации.

"Россия представила свой проект резолюции СБ, которая продлевает на 6 месяцев работу трансграничного механизма оказания гумпомощи Сирии через КПП "Баб Аль-Хава"", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь представитель Госдепа США Нед Прайс заявил на брифинге, что на рассмотрении в Совбезе ООН "в настоящее время есть только одно предложение", и оно, по его словам, предлагает продлить работу КПП на 12 месяцев, а не на шесть.

"Мы четко заявляем о том, что продление работы трансграничного механизма - это гуманитарный долг", - подчеркнул Прайс. Он подчеркнул, что с точки зрения США, данный вопрос - не политический, так как речь идет о доставке гумпомощи жителям Сирии.

Все операции по снабжению гуманитарной помощью некоторых районов Сирии были санкционированы СБ ООН в июле 2014 года на фоне обострения боевых действий в стране. Такой трансграничный механизм продлевался ежегодно. В его рамках для гуманитарных конвоев были открыты пограничные переходы "Баб-аль-Салам" и "Баб-аль-Хава" (на границе с Турцией), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамата" (на границе с Иорданией). Однако по мере возвращения некоторых территорий под контроль правительственной армии число используемых переходов сократилось до одного - КПП "Баб-аль-Хава". Мандат ООН на него истекает 10 июля.

Ранее в четверг спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия призывает создать механизм доставки гуманитарной помощи во все районы Сирии, который бы функционировал через власти в Дамаске. "Мы считаем, что надо создавать усилиями международного сообщества нормальный, хорошо функционирующий, действенный и эффективный механизм доставки помощи во все части Сирийской республики непосредственно через Дамаск", - сказал Лаврентьев на брифинге. По его словам, подход, при котором гуманитарная помощь доставляется через официально признанные власти страны, полностью соответствует международному праву, действующий в отношении Сирии механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи в Москве считают "извращенным".

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что российским и американским дипломатам в конечном итоге удастся найти в ООН компромисс по решению проблемы пограничных переходов в Сирии. Эти разногласия касаются вопроса продлении работы механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи. СМИ отмечают, что западные страны считают, что этот механизм позволяет через Турцию доставлять помощь в провинцию Идлиб, занимаемую противниками президента Сирии Башара Асада. Россия, как отмечалось в сообщениях, напротив, выступает против продления работы механизма, срок действия которого истекает в июле.