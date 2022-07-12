Голосование в СБ ООН по трансграничной помощи в Сирию намечено на вторник

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Члены Совета Безопасности ООН проголосуют по новому проекту резолюции, предложенному Норвегией и Ирландией, о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирии в 16:00 по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" источник в СБ.

"Голосование намечено на вторник на 9:00 по времени Нью-Йорка", - сказал собеседник агентства.

Ранее Норвегия и Ирландия представили новый проект документа о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП "Баб-аль-Хава" на сирийско-турецкой границе на 6 месяцев с возможностью продления еще на 6 месяцев при принятии соответствующей новой резолюции.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил журналистам, что члены Совета достигли предварительного согласия о продлении трансграничной доставки помощи в Сирию.

8 июля Совет Безопасности ООН не утвердил ни российский, ни западный вариант проекта резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии.

Российский проект не набрал достаточное количество голосов, а документ, предложенный Норвегией и Ирландией, был заветирован Россией.

В тексте российского проекта резолюции содержалось предложение продлить срок действия механизма на шесть месяцев до 10 января 2023 года "в целях его дальнейшего продления еще на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2023 года, для чего потребуется принять отдельную резолюцию". Речь идет о доставке гуманитарной помощи через КПП "Баб-аль-Хава".

Авторы западного проекта резолюции - Ирландия и Норвегия - изначально предлагали продлить доставку гумпомощи через КПП "Баб-аль-Хава" на сирийско-турецкой границе сразу на год, однако затем - попытались найти компромисс и внесли в документ изменения - продление срока действия механизма на шесть месяцев. Однако в нем была предусмотрена возможность автоматического, без необходимости голосования по новой резолюции, продления на еще полгода в случае отсутствия возражений в СБ ООН.

Срок действия мандата на транспортировку помощи, продленный на год 9 июля 2021 года, истек в это воскресенье.