Белгородский губернатор сообщил о 21 дроне ВСУ, сбитом в области за месяц

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пограничниками в Белгородской области за месяц уничтожено более 20 дронов, запущенных со стороны Украины, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Только за последний месяц сбит на подлете 21 дрон. Да, высокотехнологичным оборудованием, но без наших защитников, без наших пограничников это было сделать невозможно", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что регион оказывает всевозможную поддержку военнослужащим, которые стоят на охране государственной границы в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений.

Указом президента РФ на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен режим - средний уровень реагирования.