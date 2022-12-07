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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Российская система ПВО сбила ракеты над Белгородской областью

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ территории региона ракетами в среду вечером.

"Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде приграничных населенных пунктов, в том числе в селе Бутырки введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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