В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работах по установке защитных сооружений.

"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Судя по опубликованным губернатором фотографиям, защитные сооружения представляют из себя линии больших бетонных блоков пирамидальной формы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области до 6 ноября продлили действующий в регионе "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Указом президента РФ на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен режим - средний уровень реагирования.