Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 35 российских военных

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в Россию возвращены из украинского плена 35 российских военнослужащих.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве в среду.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - заявили военные.

Согласно сообщению, 35 человек возвращены в результате переговорного процесса.

3 ноября Минобороны РФ сообщало о возвращении из украинского плена 107 российских военных.