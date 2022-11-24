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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских военных

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В четверг из украинского плена возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, 50 военных возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - отметили в Минобороны РФ.

23 ноября военное ведомство сообщило, что в результате переговорного процесса из украинского плена возвращены 35 российских военнослужащих. Сообщалось, что их доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

Хроника 24 февраля – 24 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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