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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Песков сказал, что для поиска виновных в расстреле военных РФ не нужно поручений Путина

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Все компетентные органы РФ осознают необходимость поиска виновных в расстреле на Украине российских военнопленных, отдельных поручений президента России Владимира Путина на этот счет не нужно, заявляют в Кремле.

"Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предания их суду", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в Ереване.

Дмитрий Песков Владимир Путин Украина
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