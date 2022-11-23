Песков сказал, что для поиска виновных в расстреле военных РФ не нужно поручений Путина

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Все компетентные органы РФ осознают необходимость поиска виновных в расстреле на Украине российских военнопленных, отдельных поручений президента России Владимира Путина на этот счет не нужно, заявляют в Кремле.

"Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предания их суду", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в Ереване.