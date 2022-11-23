Песков заявил, что договоренностей о встрече Эрдогана и Асада при посредничестве РФ нет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Никаких договоренностей о проведении на территории России встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада нет, хотя теоретически такая возможность существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Теоретически возможно, но никаких договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков, комментируя появившуюся информацию о возможности проведения такой встречи при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

Ранее о возможности организации такой встречи говорил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он заявил, что Москва "всегда выступала и даже рассматривала раньше возможность организации такой встречи".