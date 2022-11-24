"Росатом" заявил, что ЗАЭС в "холодном режиме" можно держать в относительной безопасности

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Любое обесточивание Запорожской АЭС - это снижение безопасности, но в "холодном режиме" ее можно держать в относительной безопасности, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, подчеркнув, что задача ближайших дней - восстановить линии электропередачи, иначе риски аварии будут возрастать.

"Тонкость в том, что любое обесточивание станции - повышение ее уязвимости, снижение безопасности. Понятное дело, что на Запорожской станции существует система собственного энергообеспечения - это 18 штатных так называемых фукусимских мобильных генераторов, это созданный запас дизельного топлива примерно на 17 суток, который мы, естественно, будем поддерживать", - сказал Лихачев журналистам.

И продолжил: "И в "холодном режиме", в "режиме холодного останова" мы станцию можем держать в относительно безопасном состоянии. Но, конечно же, эта мера тоже уязвима, особенно в тех случаях, когда по станции ведется прямой прицельный огонь, в том числе по системе безопасности".

Поэтому, отметил он, оптимальная модель безопасности - работа станции в устойчивом режиме и вывод электрогенерации по мощным линиям электропередачи в первую очередь для потребителей.

"Практически все линии электропередачи разрушены, и, к сожалению, Вооруженные силы Украины не дают возможности их восстанавливать. В относительно стабильном состоянии находится только одна линия - Днепропетровская, которая идет через линию соприкосновения войск, через реку Днепр", - отметил Лихачев.

Он отметил, что и эта линия ночью была разорвана, однако ее удалось восстановить.

"Поэтому наша задача, и я разговаривал об этом с гендиректором МАГАТЭ, начинать восстанавливать линии электропередачи, которые идут не только на территорию, контролируемую Украиной, но и на российскую территорию. И первая и главная задача - дать альтернативную возможность электроснабжения станции независимо от военных действий. Эта задача должна быть решена днями", - сказал глава Росатома.

Иначе, отметил он, "риск аварии будет возрастать".

Ранее в четверг советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил "Интерфаксу", что два реактора Запорожской АЭС, которые в режиме горячего останова обеспечивали Энергодар теплом, на дизельных генераторах переводятся в режим холодного останова после прекращения подачи электроэнергии из Украины. "Дизель-генерация нужна для вывода из горячего останова в холодный останов и для поддержания собственных нужд станции, потому что электропитание необходимо в любом случае", - сказал Карчаа.

Теплоснабжение Энергодара от АЭС прекращено. "В течение короткого времени батареи остынут. Думаю, через день-два они будут абсолютно холодными", - отметил собеседник агентства.

Подключение АЭС к российским сетям пока технически невозможно, так как украинскими обстрелами разбиты несколько открытых распределительных устройств (ОРУ) в районе Запорожской ТЭС. "Пока ОРУ не будут введены по новой в строй, а там подчас работы просто невозможно производить из-за обстрелов, невозможно технически подключить к российским электросетям", - пояснил Карчаа.

В связи с этим после полной остановки реакторов АЭС продолжит получать электроэнергию на собственные нужды от дизельных генераторов. Для этого требуются огромные запасы топлива, но проблем с ним нет, уточнил представитель "Росэнергоатома".

Для резервного теплоснабжения Энергодара сообщалось о поставках мобильных котельных.

Как сообщалось, ВСУ возобновили удары по ЗАЭС 19 ноября после 1,5-месячного перерыва. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения. 23 ноября Украина прекратила подачу электроэнергии на станцию.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").