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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Что произошло за день: четверг, 24 ноября

Караулов в розыске, "Вымпелком" у топ-менеджеров и диверсанты на "Южном потоке"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток". Задержаны граждане России, "причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта". В Кремле сообщили, что РФ и Турция задумались об усилении антитеррористической защиты "Южного потока".

- Четыре человека погибли и один ранен при стрельбе в кубанском Крымске. В числе погибших сам стрелявший. По предварительным данным, причиной происшествия мог быть результат бракоразводного процесса с его участием. Охотничье оружие он приобрел законно. Возбуждено уголовное дело.

- Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск. 3 ноября он сообщал об обыске в его доме, который проводили по уголовному делу, возбужденному по статье "клевета". Позднее он уточнил, что является свидетелем.

- Топ-менеджеры "Вымпелкома" выкупают компанию у VEON. Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях. VEON выручит от продажи актива 130 млрд рублей.

- Госдума приняла пакет законов о запрете ЛГБТ-пропаганды. Нововведения коснутся: интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

- Реакторы ЗАЭС переводят в "холодный" режим, подача тепла в Энергодар прекращена. В этом режиме станцию можно держать в относительной безопасности, заявляют в "Росатоме".

- Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность НАМИ. Под управление института перешли 100% активов Nissan в России, включая автозавод, производственные и научно-исследовательские мощности концерна в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. Послепродажное обслуживание и поставки запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".

- Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь". Материалы по сериалу передали на экспертную оценку в РПЦ. Там пришли к выводу, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях.

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