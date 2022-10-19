Глава Минцифры сообщил о единичных случаях мобилизации айтишников с правом отсрочки

Министерство работает с этими случаями и "дожимает" их "в ручном режиме"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - У Минцифры есть список IТ-специалистов, претендующих на отсрочку, но призванных в рамках частичной мобилизации, это единичные случаи, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"У нас есть конкретный список проблемных, мы по нему работаем, он ежедневно уменьшается", - отметил он.

Он подчеркнул, что это единичные случаи. "Мы все их в ручном режиме дожимаем", - добавил министр.

Право на отсрочку от частичной мобилизации могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день. Сотрудники IT-компаний могут подать заявление на освобождение от мобилизации через портал Госуслуг.