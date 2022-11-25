Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В ЛНР сообщили о возвращении из украинского плена 23 военнослужащих Народной милиции

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - 23 военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики вернулись из плена в рамках обменов между Россией и Украиной, состоявшихся 23 и 24 ноября, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

"В период с 23 ноября по 24 ноября между Российской Федерацией и государством Украина состоялся обмен военнопленными, в ходе которого освобождены из украинского плена 23 военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики", - сообщила Сердюкова в пятницу.

Минобороны РФ сообщало ранее, что 23 и 24 ноября состоялось возвращение из украинского плена соответственно 35 и 50 российских военнослужащих.

ЛНР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций

Глава Минцифры не считает глобальным отъезд IT-специалистов из России

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минтруд сообщил, что один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня

"АЛРОСА" построит новый рудник на месте затопленного "Мира"

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов

Суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 3 декабря

Что случилось этой ночью: пятница, 25 ноября

Житель Новосибирска получил 14 лет строгого режима за финансирование терроризма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });