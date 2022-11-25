В ЛНР сообщили о возвращении из украинского плена 23 военнослужащих Народной милиции

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - 23 военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики вернулись из плена в рамках обменов между Россией и Украиной, состоявшихся 23 и 24 ноября, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

"В период с 23 ноября по 24 ноября между Российской Федерацией и государством Украина состоялся обмен военнопленными, в ходе которого освобождены из украинского плена 23 военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики", - сообщила Сердюкова в пятницу.

Минобороны РФ сообщало ранее, что 23 и 24 ноября состоялось возвращение из украинского плена соответственно 35 и 50 российских военнослужащих.