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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 82 российских военных

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о возвращении 31 декабря из украинского плена 82 российских военнослужащих, их доставят в Москву для реабилитации. Это стало возможным по итогам переговоров.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, - говорится в сообщении. - Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь".

1 декабря министерство сообщило об освобождении 50 российских пленных. В ноябре 26 ноября было объявлено о возвращении из плена девяти российских военнослужащих, 24 ноября - о 50, 23 ноября - о 35.

Хроника 24 февраля – 31 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Москва
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