Путин призвал не верить информации об СВО из интернета

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО призвал их не доверять той информации о происходящих событиях, которая появляется в интернете.

"Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров и тем более в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи", - сказал Путин в начале встречи.

Он обратил внимание на то, что сейчас совершается "очень много информационных атак".

"В современном мире всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация - это тоже оружие борьбы. А информационные атаки - один из видов, достаточно эффективных, этой борьбы", - подчеркнул президент.

Он объяснил свое решение провести такую встречу именно тем, что хотел послушать матерей военнослужащих, из первых уст получить информацию и услышать оценки.