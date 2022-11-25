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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Путин призвал не верить информации об СВО из интернета

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО призвал их не доверять той информации о происходящих событиях, которая появляется в интернете.

"Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров и тем более в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи", - сказал Путин в начале встречи.

Он обратил внимание на то, что сейчас совершается "очень много информационных атак".

"В современном мире всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация - это тоже оружие борьбы. А информационные атаки - один из видов, достаточно эффективных, этой борьбы", - подчеркнул президент.

Он объяснил свое решение провести такую встречу именно тем, что хотел послушать матерей военнослужащих, из первых уст получить информацию и услышать оценки.

Хроника 24 февраля – 25 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин СВО
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