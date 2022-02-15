Кремль назвал сообщения о датах начала войны "маниакальным информационным безумием"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "маниакальным информационным безумием" сообщения некоторых представителей западных стран о датах предполагаемого вторжения российских войск на Украину, а заявления США по Украине - "показной и безосновательной истерикой".

Так на брифинге 15 февраля охарактеризовал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К такому трудно относиться с пониманием. Но иногда даже шутят - просят узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война, - сказал он. - Потому что действительно подобное, фактически иногда уже маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно".

"Бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать телефонные провода и так далее - это показная истерика, которая ни на чем не основывается, - продолжил он. - От этого лихорадит весь мир. И, действительно, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе. Мы считаем это абсолютно пагубной, очень плохой практикой".

По словам Пескова, "если бы вместо этой истерики, вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось субстантивное, а не голословное желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой". Именно этого и добивается президент России Владимир Путин, добавил его пресс-секретарь.

Он также заявил, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению и пообещал, что российская сторона будет их проводить тогда и там, как посчитает целесообразным.

Журналисты его спросили, означает ли начавшийся вывод войск, принимавших участие в учениях на юге страны, что взят курс на деэскалацию конфликта.

"Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения, те стадии, которые должны завершаться в определенные сроки, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Так происходит и на этот раз. Здесь нет никакой новизны. Это обычный процесс", - сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, за комментариями по "остальным страшилкам" надо обращаться к их авторам, "которые сидят за океаном и как мантру произносят заклинание о том, чтобы как можно скорее началась война".

"Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе. Она провоцируется заявлениями США о том, что вот-вот начнется война, - сказал пресс-секретарь президента. - Эта напряженность комплексно провоцируется. Просто так говорить, что что-то должна делать Россия, наверное, не совсем правильно".

Источники западных СМИ недавно допускали, что военные действия могут начаться 15 или 16 февраля, хотя окончательные намерения Москвы им остаются неизвестны.

"15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", - написала в этот день в соцсетях представитель МИД России Мария Захарова.

В Минобороны России 15 февраля заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учений в пункты своего базирования.