Путин по-прежнему не планирует заводить аккаунты в соцсетях

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не планирует заводить личные страницы в соцсетях, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его об этом спросили, потому что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завел аккаунт в TikTok и выложил там анекдот про себя, Путина, президента США Байдена и папу римского.

Песков ранее не раз говорил, что у Путина нет аккаунтов в соцсетях и он не собирается их заводить, тем более, что у него достаточно других каналов для получения информации и общения с россиянами. Песков также отмечал, что ведение аккаунта в соцсети требует времени, которого у президента нет, а вести свои социальные сети он вряд ли бы позволил кому-то другому.

Песков также рассказывал, что Путин не пользуется мобильным телефоном.