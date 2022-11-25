Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Путин считает, что присоединение ЛДНР в 2014 году позволило бы избежать многих жертв

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сейчас стало ясно, что вхождение ЛНР и ДНР в состав России должно было бы произойти раньше, но в 2014 году были надежды на урегулирование конфликта в Донбассе, заявил на встрече с матерями участников СВО президент Владимир Путин.

"Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами и так далее. Ну, хорошо, что это вообще произошло", - сказал он.

Говоря о событиях 2014 года, он отметил, что в России тогда "исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной".

30 сентбря в Кремле были подписаны договоры о вхождении в Россию Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после проведения в этих регионах соответствующих референдумов. 3 октября эти договоры ратифицировала Госдума.

21 февраля 2022 года Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Россия установила с республиками дипломатические отношения.

Референдумы о независимости ЛДНР прошли в этих регионах в мае 2014 года.

Хроника 24 февраля – 25 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина ДНР ЛНР Минские соглашения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия
Военная операция на Украине

Путин призвал не верить информации об СВО из интернета

Причиной пожара на газопроводе под Петербургом названа усталость металла

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре

Выход космонавтов РФ на МКС в открытый космос отменен из-за проблем со скафандром

Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций

Разработчика ПО для отечественных компьютерных игр могут выбрать до конца года

Разработчика ПО для отечественных компьютерных игр могут выбрать до конца года

Экс-посол России в Японии Галузин назначен замглавы МИД РФ

Экс-посол России в Японии Галузин назначен замглавы МИД РФ

Глава Минцифры не считает глобальным отъезд IT-специалистов из России

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });