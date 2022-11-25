Путин считает, что присоединение ЛДНР в 2014 году позволило бы избежать многих жертв

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сейчас стало ясно, что вхождение ЛНР и ДНР в состав России должно было бы произойти раньше, но в 2014 году были надежды на урегулирование конфликта в Донбассе, заявил на встрече с матерями участников СВО президент Владимир Путин.

"Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами и так далее. Ну, хорошо, что это вообще произошло", - сказал он.

Говоря о событиях 2014 года, он отметил, что в России тогда "исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной".

30 сентбря в Кремле были подписаны договоры о вхождении в Россию Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после проведения в этих регионах соответствующих референдумов. 3 октября эти договоры ратифицировала Госдума.

21 февраля 2022 года Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Россия установила с республиками дипломатические отношения.

Референдумы о независимости ЛДНР прошли в этих регионах в мае 2014 года.