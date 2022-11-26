Что случилось этой ночью: суббота, 26 ноября

Расширение реестра иноагентов, законопроект о создании информресурса для воинского учета граждан РФ, ракетный обстрел базы США в Сирии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман и еще пять физлиц пополнили реестр иноагентов. Минюст также включил в список адвоката Илью Новикова, журналисток Анну Монгайт и Александру Гармажапову, соратника оппозиционера Алексея Навального Федора Телина и координатора движения "Голос" (признан в РФ НКО-иноагентом) Виталия Ковина.

- Кабмин опубликовал законопроект о создании информресурса для воинского учета граждан РФ. Документ предусматривает наличие соответствующих витрин данных у контрольно-надзорных органов, а также федеральных и региональных органов власти.

- Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, также не было нанесено материального ущерба. Военные США не указали того, кто предпринял нападение.

- Путин заявил, что сфера ОПК должна оставаться приоритетной для "Ростеха". Президент РФ подчеркнул, что госкорпорация создавалась в целом для развития технологического, производственного и инновационного потенциала России.

- В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования Huawei, ZTE и ряда других компаний КНР. Перечень техники и услуг, подпадающих под действие распоряжения Федеральной комиссии по связи США, включает в себя коммуникационные средства.