Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Роспотребнадзор опроверг информацию о "возвращении пограничного ковид-контроля"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил, что не вводил новых противокоронавирусных мер, включая пограничный COVID-контроль, который действовал на пике пандемии.

"В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении "пограничного ковид-контроля как на пике пандемии". Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

В ведомстве также напомнили, что согласно постановлению глава Роспотребнадзора, подписанному 17 октября 2022 года, применение тестирования возможно в отношении тех, кто прибывает из стран со сложной эпидситуацией по COVID-19. Кроме того, все еще сохраняется требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за рубежа.

"Сотрудники службы действуют в строгом соответствии с постановлением. При этом ни о каких "новых антиковидных мерах" речи не идет", - подчеркнули в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 25 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что сфера ОПК должна оставаться приоритетной для "Ростеха"

Путин заявил, что сфера ОПК должна оставаться приоритетной для "Ростеха"

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман и еще пять физлиц пополнили реестр иноагентов

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман и еще пять физлиц пополнили реестр иноагентов

Что произошло за день: пятница, 25 ноября

Ассортимент онлайн-торговли алкоголем будет зависеть от эксперимента по торговле вином

Ассортимент онлайн-торговли алкоголем будет зависеть от эксперимента по торговле вином

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

Путин сообщил, что военные госпитали наполнены только на 38%

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия
Военная операция на Украине

Путин призвал не верить информации об СВО из интернета

Причиной пожара на газопроводе под Петербургом названа усталость металла

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });