Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 641,5 млн

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 641 562 434, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончался 6 630 801 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 568 849 и 1 079 197.

Индия - 44 673 078 и 530 614.

Франция - 37 789 817 и 159 679 (данные не обновлялись с субботы).

Бразилия - 35 149 503 и 689 442 (данные не обновлялись с субботы).

Германия - 36 373 164 и 157 495 (данные не обновлялись с субботы).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 851,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 300 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 419, в Бразилии - 3 202, в Германии - 1 878.