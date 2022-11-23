В России за сутки COVID-19 заболели 5,6 тыс. человек

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения выросло на 1 171

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил более 5,6 тысячи случаев, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлен 5 631 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 235 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 субъектах РФ, снижение - в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 460 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 171. При этом суточная заболеваемость держится на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 54 человека, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 785 человек, или на 5,3% больше в сравнении с 22 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 550 982 случая заражения коронавирусной инфекцией, 391 622 умерших и 20 961 317 выздоровевших.