Китайский автоконцерн BAIC ведет переговоры о сборке машин на калининградском "Автоторе"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Китайский государственный автомобильный концерн Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) и российский "Автотор" ведут переговоры о сборке машин в Калининграде, пишет газета "Ведомости".

Газета ссылается на два источника - консультанта, работающего с китайским автопромом в РФ, и топ-менеджера одного из автозаводов в СНГ. Один из собеседников издания утверждает, что стороны дошли до подписания соглашения. Второй отмечает, что BAIC - не единственный концерн из КНР, с которым "Автотор" договаривается о возможности сборки машин. По его словам, также ведутся переговоры и с подразделениями Chery.

Наиболее вероятным вариантом для локализации в РФ собеседники "Ведомостей" называют среднеразмерный седан BAIC D50/U5. В Китае он предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом мощностью 150 л. с. либо с электродвигателем.

"Автотор" готовится к запуску производства автомобилей новых брендов и сотрудничает с несколькими новыми партнерами, которых в силу требований конфиденциальности мы пока назвать не можем", - сказал изданию представитель российской компании.

BAIC - один из старейших автоконцернов Китая, основан в 1958 г. Входит в топ-10 автопроизводителей в КНР. Его грузовое подразделение Foton сотрудничает с группой ГАЗ по проекту среднетоннажного фургона "Валдай Next". В частности, на коммерческий автомобиль устанавливается кабина от китайского фургона Foton Ollin CTS.

"Автотор" после начала военной операции на территории Украины постепенно лишился своих основных сборочных партнеров - BMW и Hyundai-Kia, выпуск машин которых больше не ведется на мощностях компании. Производственные мощности в Калининграде позволяют выпускать 250 тыс. машин в год.

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков в конце сентября объявил, что с октября начнется полная переналадка производства. По ее завершении будет запущен выпуск новых моделей автомобилей, "которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и производства внутри страны", пояснял он. В 2023 г. "Автотор" планирует выпустить 50-70 тыс. автомобилей, говорил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В 2021 г. компания выпустила 177 тыс. машин.

Кроме этого, "Автотор" планирует выпускать электромобили и двигатели для них, автомобили для малоподвижных граждан, мотоциклы и квадроциклы, говорил Щербаков. Выпуск электродвигателей и батарей для электрокаров предполагалось освоить вместе с "Росатомом", который недавно начал строительство собственного завода аккумуляторов на базе не построенной Балтийской АЭС в регионе. Инвестиции в новые проекты "Автотора" составят более 5,7 млрд руб., пояснял основатель компании.