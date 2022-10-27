В Москве продлили до конца 2023 г. выдачу в коммерческих аптеках льготных лекарств по электронным рецептам

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Столичное правительство приняло решение продлить до конца 2023 года пилотный проект по обеспечению льготников бесплатными лекарствами в коммерческих аптеках по электронным рецептам, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что правительство Москвы приняло решение продлить до 31 декабря 2023 года реализацию пилотного проекта по обеспечению отдельных льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам.

В пресс-службе сообщили, что в проекте могут участвовать коммерческие аптеки с действующей лицензией на осуществление фармацевтической деятельности в Москве, которые подключены к ЕМИАС и берут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН) в день обращения.

"Реализация пилотного проекта расширяет возможности льготных категорий граждан по получению бесплатных лекарств. В том числе, у граждан появляется возможность получения препарата конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости", - отмечается в сообщении.

При этом для льготников сохраняется возможность получения бесплатных лекарств в привычной форме - в аптечных пунктах городских поликлиник.

Сообщается, что получить препарат в аптеках можно при предъявлении QR-кода электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде, предварительно распечатав его в инфомате поликлиники. Ознакомиться со списком частных и городских аптек, выдающих льготные лекарства, можно в электронной медкарте в разделе "Рецепты" на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или в инфомате поликлиники.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время к проекту присоединились свыше 350 коммерческих аптек. В 2022 году они отпустили льготным категориям граждан лекарственные препараты по 6,2 тыс. электронным рецептам на общую сумму свыше 6,7 млн рублей.

При этом, как отметили в мэрии, количество льготников, пользующихся услугами коммерческих аптек, и число отоваренных рецептов постепенно растёт.