Что произошло за день: суббота, 26 ноября

Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей, девять российских военных освобождены из украинского плена, "Соллерс" начал выпуск легких коммерческих авто под своим брендом

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные сообщили об освобождении девяти человек из украинского плена.

- Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года. О причинах смерти не сообщалось.

- "Соллерс" начал выпуск легких коммерческих авто под своим брендом. Производство двух моделей - полукапотной ("Атлант") и бескапотной ("Арго") компоновки - запущено на мощностях бывшего совместного предприятия с Ford в татарстанской Елабуге. Технологического партнера "Соллерс" не называет. Согласно сертификату ОТТС, модели "Арго" выпускаются на шасси китайского автоконцерна JAC.

- В РФ утвержден упрощенный порядок лицензирования производства лекарств на постоянной основе с 2023 года. Он позволяет направлять в Минпромторг пакет электронных документов с помощью единого портала госуслуг, срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней.

- Сборная Польши выиграла у Саудовской Аравии на ЧМ по футболу, результат встречи - 2:0. Сборная Австралии в субботу победила Тунис со счетом 1:0.