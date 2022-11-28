В РФ за сутки коронавирусом заболели 5 тыс. человек

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 048 , следует из данных оперативного штаба.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 918 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 870.

За минувшие сутки скончались 50 человек, накануне сообщалось о 51 умершем.

Выздоровели за сутки 4 262 человека, или на 2,1% больше в сравнении с 27 ноября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 579 812 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 890 умерших и 20 млн 986 290 выздоровевших.