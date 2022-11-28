Специалист Минздрава посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Из-за увеличения в последние дни числа заболевших ОРВИ в России в местах большого скопления людей рекомендуется носить маски или респираторы, в первую очередь лицам из групп риска, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"В местах большого скопления людей рекомендуется, в первую очередь лицам из групп риска, носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи. Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения", - сказал Чуланов журналистам.

Он отметил, что в последние дни в России наблюдается увеличение количества заболевших ОРВИ, в том числе среди детей.

Кроме того, специалист Минздрав заявил, что стоит сделать прививку от гриппа, если она ещё не была сделана в текущем году. Также рекомендуется сделать прививку от COVID-19, если прошло более шести месяцев после предыдущей вакцинации или заболевания.

"Взрослым с признаками ОРВИ нужно оставаться дома, чтобы не заражать других людей и снизить риск возможных осложнений для собственного организма; при возникновении признаков ОРВИ у детей, не нужно отводить их в детский сад или школу до исчезновения симптомов заболевания", - подчеркнул он.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю вырос на 7% по сравнению с предыдущей, в 48 регионах РФ отмечается рост заболеваемости, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

На прошлой неделе также сообщалось, что в Москве выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. "Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице как среди взрослых, так и среди детей. Причем растет как в целом количество заболевших, так и количество госпитализаций. В предыдущие пандемийные годы в структуре заболеваемости ОРВИ полностью доминировал коронавирус. Сейчас можно сказать, что в этой структуре доминирует грипп", - сообщила 24 ноября пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.