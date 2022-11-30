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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Кадыров и глава российских буддистов раскритиковали слова папы Римского о СВО на Украине

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг утверждения папы Римского Франциска, который на днях заявил, что наибольшую жестокость во время спецоперации РФ на Украине проявляют военные, воспитанные "вне русской традиции", а именно чеченцы и буряты.

В среду в своем телеграм-канале Кадыров отметил, что "мы не начинаем бой без предложения мира". "И мы делали это с начала СВО, наверное, десятки раз. Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену", - написал Кадыров.

Он подчеркнул, что в рядах чеченских бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, "каждый глубоко религиозен, и каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу".

"Да и вообще, как можно определить на поле боя весёлый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов? Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ", - резюмировал Кадыров.

Ранее глава Буддийской традиционной сангхи России, духовный центр которой находится в Бурятии, пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев также указал понтифику на несправедливость его обвинений.

"Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды", - написал он у себя в телеграме.

Хроника 24 февраля – 30 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Рамзан Кадыров Чечня Папа Франциск Украина
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