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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

В Москве сообщили, что получили извинения из Ватикана за слова понтифика в адрес россиян

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Москва считает исчерпанным инцидент с высказываниями Папы Римского Франциска о "жестокости" российских народов, получила от Святого престола извинения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга Захарова сообщила, что в четверг по дипломатическим каналам из Ватикана было получено официальное заявление госсекретаря Святого Престола в связи с ранее сделанными заявлениями понтифика.

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"В этом заявлении, в частности, говорится следующее: "Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре", - сказала Захарова.

"Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что эта ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести его и слушать собеседников.

Папа Римский Франциск ранее заявил о том, что в ходе российской специальной военной операции наибольшую жестокость проявляют представители народов, "воспитанных вне русской традиции", приведя в пример, в частности, бурятов и чеченцев.

МИД РФ Мария Захарова Папа Франциск Ватикан
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