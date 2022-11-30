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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

В России за сутки COVID-19 заболели 6 088 человек

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 088 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 928 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 160.

В больницы попали 1 341 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 10,6%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 7 субъектах.

За минувшие сутки скончались 59 человек, накануне сообщалось о 53 умерших.

Выздоровели за сутки 5 557 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 590 тыс. 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 392 002 умерших и 20 млн 997 тыс. 710 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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