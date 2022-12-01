В РФ число новых заболевших COVID-19 за сутки выросло почти до 6,8 тыс. человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6,8 тыс. случаев, скончались 58 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 6 785 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 311 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 33 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 088 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 697. Рост заболеваемости отмечается второй день подряд.

За минувшие сутки скончались 58 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 865 человек, или на 5,5% больше в сравнении с 30 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 597 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 392 060 умерших и 21 003 575 выздоровевших.