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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Глава ЛНР заверил, что военное положение ничего не изменит для населения

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что после введения в ЛНР военного положения никаких нововведений для жителей региона не последует.

"Никаких нововведений и последствий для гражданского населения, как это преподносят вражеские СМИ, не последует, - сказал он "Интерфаксу" через пресс-службу. - Луганщина 8 лет живет в условиях военного положения, и указ направлен на его оформление в рамках российского законодательства".

Пасечник объяснил, что указ президента Владимира Путина "принят исключительно с целью продолжать проводимые ранее мероприятия по охране объектов инфраструктуры, защите людей и мобилизации экономики, чтобы обеспечить безопасность наших граждан от агрессии киевского режима и обеспечить крепкий тыл фронту".

Путин 19 октября подписал указ о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Леонид Пасечник ЛНР Владимир Путин
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