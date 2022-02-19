В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о проведении на территории республики всеобщей мобилизации.

"Постановляю: объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию", - говорится в тексте его указа.

В документе отмечается, что в рамках указа запрещается выезд за пределы ЛНР мужчинам возрастом от 18 до 55 лет.

Кроме того, в указе говорится, что исполнительные органы государственной власти теперь наделены полномочиями осуществлять изъятие транспортных средств и другого имущества "необходимого для нужд обороны" у предприятий, учреждений, организаций и граждан.

Ранее всеобщая мобилизация была объявлена в самопровозглашенной Донецкой народной республике.