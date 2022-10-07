Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в конце сентября оставил без изменений майское решение Хамовнического суда об обращении в доход государства $750 млн по иску Генпрокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Решение Хамовнического суда Москвы от 27 мая 2022 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Магомедовы ранее подали апелляцию на решение райсуда, настаивая не незаконности этого решения.

Хамовнический суд обратил в доход государства $750 млн по гражданскому иску Генпрокуратуры к Магомедовым, а также компании Port-Petrovsk Ltd. Эта сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

Генпрокуратура просила взыскать деньги, вырученные Магомедовыми от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт". Надзор посчитал это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы". По мнению Генпрокуратуры, порт был приобретен на доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов занимал пост члена Совета Федерации от Смоленской области.

Магомедовы требования прокуратуры не признали и просили суд отклонить иск.

Сейчас в Мещанском суде проходят слушания по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях, по которому проходят Магомедовы. Бизнесмены находятся под арестом с весны 2018 года.