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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 60 российских военных

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в результате переговоров из украинского плена освобождены 60 российских военнослужащих.

Военные были возвращены с подконтрольной властям Украины территории во вторник, 6 декабря, сообщило Минобороны РФ.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

1 декабря министерство обороны России объявило, что в результате переговорного процесса из украинского плена освобождены 50 российских военнослужащих.

В ноябре Минобороны РФ несколько раз официально сообщало об освобождении военных из украинского плена по итогам переговоров. 26 ноября - о девяти российских военнослужащих, 24 ноября - о 50, 23 ноября - о 35.

Хроника 24 февраля – 06 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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