Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Курдюмовка в ДНР

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска в ходе наступления взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР - Курдюмовку, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

30 ноября Минобороны России сообщило об установлении контроля российской армией над населенным пунктом Андреевка в ДНР.

Кроме того, министерство заявило: "Продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное Донецкой народной республики".

В тот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал на брифинге, что на донецком направлении два населенных пункта перешли под контроль российской армии в результате наступления - Белогоровка и Перше Травня.