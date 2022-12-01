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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Курдюмовка в ДНР

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска в ходе наступления взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР - Курдюмовку, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

30 ноября Минобороны России сообщило об установлении контроля российской армией над населенным пунктом Андреевка в ДНР.

Кроме того, министерство заявило: "Продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное Донецкой народной республики".

В тот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал на брифинге, что на донецком направлении два населенных пункта перешли под контроль российской армии в результате наступления - Белогоровка и Перше Травня.

Хроника 24 февраля – 01 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ДНР Курдюмовка
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