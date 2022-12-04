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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Число погибших на Каспии тюленей возросло уже до 2,5 тыс. особей

Число погибших на Каспии тюленей возросло уже до 2,5 тыс. особей
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты природоохранных структур продолжают находить погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане, их число увеличилось уже до 2,5 тыс. особей, сообщает региональное Минприроды в своем телеграм-канале.

"Тела обнаруживаются на разных локациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество погибших особей обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

Причины гибели будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мёртвых животных.

3 декабря на берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы (Дагестан) на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650 - 700 особей. Пока выдвигается версия о естественных причинах гибели животных. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

Дагестан Каспийское море
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