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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Росприроднадзоре назвали удушье основной версией массовой гибели тюленей в Дагестане

В Росприроднадзоре назвали удушье основной версией массовой гибели тюленей в Дагестане
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Удушье из-за выброса природного газа рассматривается в качестве основной версии причины массовой гибели каспийских нерп в Дагестане, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Да, действительно ученые высказывают именно это предположение, и пока это основная версия. И поскольку мы уже видели подобное явление ранее, и там тоже была массовая гибель животных именно вот в период миграции, когда она сейчас происходит, пока останавливаемся на этом. Но как Росприроднадзор мы все свои окончательные выводы можем сказать в части загрязнения природного объекта, в части загрязнения воды только к концу недели, когда возьмем все пробы", - сказала Радионова в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в ответ на соответствующий вопрос ведущей.

По ее словам, пока в тканях тюленей обнаружены лишь изменения, вызванные кислородным голоданием (гипоксией). Версия отравления животных пока не подтверждается.

"Мы не видим пока загрязнения окружающей среды в виде каких-то тяжёлых фракций в воде, четыре пробы мы взяли вчера, сегодня мы берём пробы, пробы воды будут понятны нам к концу недели ближе, но на сегодняшний момент каких-то острых отравлений у животных ученые не фиксируют", - добавила Радионова.

Для обследования 320 километров побережья и останков животных, а также взятия проб воды привлечена "масса институтов", на место выезжают "лучшие специалисты", подчеркнула глава Росприроднадзора.

Она напомнила о массовой гибели от гипоксии около 2 тысяч тюленей, зафиксированной на побережьях Каспийского моря в 2020 году в Дагестане и Азербайджане при аналогичных обстоятельствах.

Росприроднадзор планирует проработать возможные меры по предотвращению подобных инцидентов в дальнейшем, отметила Радионова.

"Думаю, что по итогам уже второго такого случая за последние два года мы соберем "круглый стол" и посмотрим, что нам предложат учёные", - сказала глава ведомства.

В минувшую субботу на берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы (Дагестан) на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак были обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650 - 700 особей, а в понедельник Минприроды республики сообщило об обнаружении останков уже 2500 животных. Пока выдвигается версия о естественных причинах гибели животных. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

Дагестан Росприроднадзор Светлана Радионова
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