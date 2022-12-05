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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Что произошло за день: понедельник, 5 декабря

Попытка атаки аэродромов под Рязанью и Саратовом украинскими беспилотниками, переход Кудрина в "Яндекс", открытие восстановленной части Крымского моста

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили о перехвате украинских беспилотников при попытке атаки аэродромов под Рязанью и Саратовом. Трое российских военнослужащих технического состава погибли, четверо ранены после падения обломков. Незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

- Открыто движение по восстановленной автомобильной части Крымского моста. Президент РФ Владимир Путин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по мосту.

- Алексей Кудрин заявил о переходе в "Яндекс" советником по корпоративному развитию. Он заявил, что вместе с менеджментом "будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга". Ранее в ноябре сообщалось, что "Яндекс" в скором времени может провести корпоративную реструктуризацию.

- Взрыв газа в пятиэтажке Нижневартовска, предположительно, произошел при монтаже газовой горелки к баллону, сообщили в региональном управлении СКР. По последним данным, в результате инцидента шесть человек погибли, девять пострадали.

- Удушье из-за выброса природного газа - основная версия массовой гибели каспийских нерп, заявили в Росприроднадзоре. Версия отравления животных пока не подтверждается, окончательные выводы по результатам анализа проб будут к концу недели.

- Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии основателя Petropavlovsk Павла Масловского. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве.

- Гособвинение запросило пожизненные сроки для экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля по уголовному делу об убийствах и преступном сообществе.

- Корабль Orion совершил новый облет Луны и взял курс на Землю. Максимальное приближение к поверхности Луны составило около 129 км.

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