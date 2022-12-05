Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Губернатор Евраев назвал причину взрыва газа в Ярославле

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газа в трехэтажном доме в Ярославле произошел из-за самовольного использования газового оборудования, сообщил через пресс-службу областного правительства губернатор региона Михаил Евраев.

Он напомнил, что взрыв в доме на улице Кузнецова случился на третьем этаже, у дома повреждена кровля.

Другие квартиры уцелели.

"В течение часа-двух будет понятно, что с домом, можно ли обратно возвращаться или жители будут размещены временно в общежитии", - добавил Евраев.

Взрыв произошел утром 5 декабря. Жильцов дома эвакуировали. Пострадал 40-летний мужчина, он находится в реанимации.

Из пункта временного содержания, куда эвакуировали жильцов, госпитализировали женщину с повышенным давлением.

Больше пострадавших нет.

По факту взрыва проводится прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело.

Ярославль Михаил Евраев Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дело сенатора Арашукова

Гособвинение запросило пожизненные сроки для экс-сенатора Арашукова и его отца

Гособвинение запросило пожизненные сроки для экс-сенатора Арашукова и его отца

Открыто движение по восстановленной автомобильной части Крымского моста

Открыто движение по восстановленной автомобильной части Крымского моста

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

Кудрин заявил о переходе в "Яндекс" советником по корпоративному развитию

Кудрин заявил о переходе в "Яндекс" советником по корпоративному развитию

В МЧС сообщили о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Минобороны РФ сообщило об организации системы по доставке писем участникам СВО

Что произошло за день: воскресенье, 4 декабря

Число погибших на Каспии тюленей возросло уже до 2,5 тыс. особей

Число погибших на Каспии тюленей возросло уже до 2,5 тыс. особей

Число жертв взрыва газа в доме в Нижневартовске возросло до шести человек

Умер экс-глава Дагестана Магомедали Магомедов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });