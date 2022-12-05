Губернатор Евраев назвал причину взрыва газа в Ярославле

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газа в трехэтажном доме в Ярославле произошел из-за самовольного использования газового оборудования, сообщил через пресс-службу областного правительства губернатор региона Михаил Евраев.

Он напомнил, что взрыв в доме на улице Кузнецова случился на третьем этаже, у дома повреждена кровля.

Другие квартиры уцелели.

"В течение часа-двух будет понятно, что с домом, можно ли обратно возвращаться или жители будут размещены временно в общежитии", - добавил Евраев.

Взрыв произошел утром 5 декабря. Жильцов дома эвакуировали. Пострадал 40-летний мужчина, он находится в реанимации.

Из пункта временного содержания, куда эвакуировали жильцов, госпитализировали женщину с повышенным давлением.

Больше пострадавших нет.

По факту взрыва проводится прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело.