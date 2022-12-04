Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Режим ЧС введен в Нижневартовске после взрыва в пятиэтажке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижневартовске, где в результате взрыва газовых баллонов в пятиэтажном доме погибли шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в горадминистрации.

Взрыв, предположительно, газового баллона произошел в пятиэтажном доме на улице Мира 6А около 18:30 по местному времени. В результате частично обрушились 2-й и 3-й этажи в 3-м подъезде. Из здания были эвакуированы 52 человека.

Шесть человек погибли, еще несколько пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

Директор муниципального унитарного предприятия Нижневартовска "ПРЭТ 3" (управляющая компания данного дома) Максим Коростелев сообщил, что дом остается подключенным к коммуникациям, его дальнейшая судьба будет определена после заключения специалистов.

Нижневартовск ХМАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 4 декабря

Число погибших на Каспии тюленей возросло уже до 2,5 тыс. особей

Число погибших на Каспии тюленей возросло уже до 2,5 тыс. особей

Число жертв взрыва газа в доме в Нижневартовске возросло до шести человек

Умер экс-глава Дагестана Магомедали Магомедов

Власти подтвердили гибель четырех человек при взрыве газа в пятиэтажке в Нижневартовске

Власти подтвердили гибель четырех человек при взрыве газа в пятиэтажке в Нижневартовске

Власти Нижневартовска сообщили о гибели двух человек при взрыве газа в доме

Власти Нижневартовска сообщили о гибели двух человек при взрыве газа в доме

Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске

Десять человек пострадали от взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске

Газ взорвался в пятиэтажке в Нижневартовске

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });