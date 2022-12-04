Режим ЧС введен в Нижневартовске после взрыва в пятиэтажке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижневартовске, где в результате взрыва газовых баллонов в пятиэтажном доме погибли шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в горадминистрации.

Взрыв, предположительно, газового баллона произошел в пятиэтажном доме на улице Мира 6А около 18:30 по местному времени. В результате частично обрушились 2-й и 3-й этажи в 3-м подъезде. Из здания были эвакуированы 52 человека.

Шесть человек погибли, еще несколько пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неправильной эксплуатации двух газовых баллонов.

Директор муниципального унитарного предприятия Нижневартовска "ПРЭТ 3" (управляющая компания данного дома) Максим Коростелев сообщил, что дом остается подключенным к коммуникациям, его дальнейшая судьба будет определена после заключения специалистов.