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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Россельхознадзор не нашел инфекции у погибших на Каспии тюленей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщил, что не выявил грипп птиц и другие инфекционные заболевания у погибших на побережье Каспийского моря тюленей, сообщает служба.

Примерно 2,5 тысячи погибших тюленей были обнаружены в прибрежной полосе Каспийского моря в Дагестане в декабре 2022 года. Россельхознадзор поручил специалистам ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") выяснить причину массовой гибели животных.

"Патматериал был проверен методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза, - говорится в сообщении. - В результате исследований полностью исключены перечисленные заболевания, способные протекать в форме эпизоотий и вызывать гибель животных и птиц".

24 января Дагестанский государственный университет со ссылкой на Институт экологии и устойчивого развития сообщил, что предварительной причиной гибели тюленей мог стать грипп птиц. Россельхознадзор эту версию не подтверждает.

Росприроднадзр ранее назвал удушье предполагаемой причиной гибели тюленей. В декабре ученые выдвинули версию о естественных причинах гибели животных, так как состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их отравлении тяжелыми металлами или пестицидами.

Каспийская нерпа, или каспийский тюлень, занесен в Красную книгу. Это единственный вид среди подобных, который обитает в Каспийском море. Из-за постоянной добычи в недавнем прошлом численность тюленей резко снизилась, и сейчас каспийская нерпа находится под угрозой полного исчезновения.

Каспий Дагестан Россельхознадзор
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