Путин изменил состав Госсовета

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об изменении в состав Госсовета РФ, утвержденного указом от 21 декабря 2020 года.

В соответствии с новым указом, в Госсовет включены губернаторы Владимирской области Александр Авдеев, Саратовской - Роман Бусаргин, Ярославской - Михаил Евраев, Томской - Владимир Мазур, Тамбовской - Максим Егоров, Рязанской - Павел Малков, Кировской - Александр Соколов.

Также в Госсовет вошли глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, глава городского округа Самара Елена Лапушкина и глава города Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.

Исключены из Госсовета глава Тюмени Руслан Кухарук и глава муниципального образования Узловский район Тульской области Марина Карташова.

В России Госсовет учрежден указом президента от 2000 года как совещательный орган при главе государства. На его площадке проходят консультации президента с главами регионов по особо важным вопросам. Путин в послании 2020 года Федеральному Собранию предложил усилить роль этого органа, чтобы "кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне", и закрепить перераспределение властных полномочий и в Конституции.

Закон о Госсовете, уточнивший его состав, полномочия и форматы работы, был принят в течение осени 2020 года, а в декабре президент утвердил его состав.