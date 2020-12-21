Путин возглавил Госсовет РФ

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Путин является председателем Госсовета.

В новый состав Госсовета вошли главы всех регионов РФ, председатель правительства Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, главы Совета Федерации и Государственной думы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин, а также глава муниципального образования Городской округ Евпатория (Крым).

Путин также утвердил состав президиума Госсовета, включив в него руководителей 27 регионов страны и своего помощника Игоря Левитина. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в состав президиума Госсовета включены в алфавитном порядке губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Калининградской (Антон Алиханов), Кировской (Игорь Васильев), Московской (Андрей Воробьев), Ивановской (Станислав Воскресенский), Тульской (Алексей Дюмин), Иркутской (Игорь Кобзев), Приморского края (Олег Кожемяко), помощник президента и секретарь Госсовета Игорь Левитин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Ярославской области Дмитрий Миронов, Тюменской области (Александр Моор), Новгородской области (Андрей Никитин), Нижегородской области (Глеб Никитин), Магаданской области (Сергей Носков), Оренбургской области (Денис Паслер), губернатор Севастополя Михаил Развожаев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Курской области Роман Старовойт, Челябинской области (Алексей Текслер), глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, губернатор Алтайского края Владимир Томенко, губернатор Новосибирской области (Андрей Травников), глава Коми Владимир Уйба, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, Архангельской (Александр Цыбульский) и руководитель Бурятии Алексей Цыденов.

Еще одним указом глава государства утвердил положение о рабочих органах Госсовета.

В частности, документ предусматривает создание комиссий Госсовета по направлениям: государственное и муниципальное управление; здравоохранение; инвестиции; коммуникации, связь, цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство; молодежная политика; наука; образование; промышленность; сельское хозяйство; социальная политика; строительство, ЖКХ, городская среда; транспорт; туризм, физкультура и спорт; экология и природные ресурсы, экономика и финансы; энергетика.

Также президент утвердил полномочия секретаря Госсовета и его рабочих органов.