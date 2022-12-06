Путин поручил расширить допустимые лимиты долга для внесудебного банкротства граждан

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года обеспечить внесение в законодательство изменений о корректировке правил внесудебной процедуры банкротства: расширить круг лиц, которым она будет доступна, и предельные лимиты долга, говорится в опубликованном списке поручений по итогам совещания с членами правительства 16 ноября 2022 года.

В поручении говорится о необходимости вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр (МФЦ). При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, он предложил понизить с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Еще одно поручение - сократить вдвое - с 10 до 5 лет срок, после истечения которого, человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству.

Также Путин поручил разрешить пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам - через семь лет.

Сейчас внесудебное банкротство недоступно для ряда граждан, поскольку они получают доходы и исполнительное производство приставы не завершают. А наличие прекращенного из-за отсутствия имущества исполнительного производства является обязательным условием для инициирования внесудебного банкротства.

Соответствующие предложения по изменению правил доступа к внесудебной процедуре в середине ноября на совещании с членами правительства озвучил министр экономического развития Максим Решетников. Тогда Путин поддержал предложения и попросил "реализовать их как можно быстрее".

Соответствующие поправки в закон о несостоятельности Минэкономразвития в конце ноября опубликовало для общественного обсуждения.