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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Москве пообещали не мешать созданию международного суда по Украине

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Москве не будут мешать созданию международного суда по Украине, но и не будут считать легитимным этот институт, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей и желаний давно на слуху. Нелегитимность этого абсолютно очевидна, для нас это никаких последствий иметь не будет, - сказал он журналистам. - Если люди хотят выбрасывать деньги на что-то подобное, это их право, разумеется, мы мешать не будем".

2 декабря российский МИД выразил возмущение в связи с планами правительства Франции создать специальный трибунал по расследованию действий России на Украине и назвал это попыткой "создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм". Парижу был дан совет начать со спецтрибунала "по собственным преступлениям в ходе колониальных войн".

1 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не признает легитимным такой трибунал и его решения.

МИД Сергей Рябков Украина Франция Дмитрий Песков
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