В МИД РФ возмутились планами Франции создать трибунал по России

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Москве выражают возмущение планами Франции по созданию специального трибунала по расследованию действий России на Украине, исключают возможность наличия у него юрисдикции над Россией, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям агрессии России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм - очередной пример практики двойных стандартов Запада". "Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет", - подчеркнули в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также "рекомендовали Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что трибунал, созданный для расследования действий России на Украине, не будет легитимным. "Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности и не будут нами приняты, будут нами осуждаться", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что Франция с украинскими и европейскими партнерами обсуждает создание такого трибунала.